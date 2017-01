Check Out 13 Best Dialogues Of Shah Rukh Khan From Raees That Will Blow Away Your Mind

Shah Rukh Khan-starrer Raees is finally out in the theaters and it is definitely a blockbuster. ‘Raees’ was something fans were waiting for ardently and now everyone is loving it. The songs and obviously the dialogues of the film are on everybody’s lips these days. And now for those who haven’t watched it yet, we have compiled a list of the film’s dialogues that you will witness. Check them out:

1. “Baniya ka dimag, miyaan bhai ki daring.”

2. “Ammi jaan kehti thi koi bhi dhanda chota nahi hota aur dhande se bada koi dharam nahi hota.”

3. “Jisko tu dhanda bolta haina crime hai woh, dhanda band karle, varna saans lena bhi mushkil kar dunga.”

4. “Battery nahi bolne ka.”

5. “Din aur raat logon ke hotey hongey Majumdar sahib, sheron ka zamaana hota hain.”

6. “Gujarat ki hawa mein vyapar hai sahib, meri saans toh rok loge lekin is hawa ko kaise rokoge.”

7. “Main dhanda karta hoon, mai dharma ka dhanda nahi karta.”

8. “Raees ka aur mera rista bada ajeeb hai, paas reh nahi sakta aur saala door jane nahi deta.”

9. “Aap mera transfer kahin bhi kar sakte hain, Raees ko mai nahi chodhunga sir aur ye aap mujse writing me le sakte hain.”

10. “Ek din naak mein nakel daalke kheench ke leke jaaunga tujhe mein yahan se.”

11. “Paabandi hi bagawat ki shuruaat hai.”

12. “Duty kar dalali nahi samjha.”

13. “Agar katne ka darr hota na, toh patang nahi chadhata firki pakdta.”